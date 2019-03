United Volleys gewinnen mit 3:1 in Bühl

Volleyball-Bundesliga United Volleys gewinnen mit 3:1 in Bühl

Die United Volleys Frankfurt haben am Mittwochabend in der Bundesliga in Bühl einen Auswärtssieg eingefahren.

Die Hessen gewannen mit 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:21). Die Frankfurter befinden sich durch den Erfolg in Bühl weiter auf Tabellenrang sechs in der Bundesliga.