Die United Volleys Frankfurt haben ihr Spiel bei den Berlin Volleys am Samstag klar verloren.

Am Ende stand es 0:3 nach Sätzen (18:25, 18:25, 17:25) und die Frankfurter blieben ohne Punkte. Allerdings geht es für die Mannschaft in der Bundesliga bereits am morgigen Sonntag weiter. Gegner ist dann - wiederum in Berlin - der VC Olympia.