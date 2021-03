VC Wiesbaden in Stuttgart ohne Chance

Der VC Wiesbaden hat in der Volleyball-Bundesliga am Samstag klar und deutlich in Stuttgart mit 0:3 (18:25, 17:25, 22:25) verloren.

Nur im dritten Satz konnten die Hessin-nen etwas mithalten, ansonsten war der Tabellenführer zu stark für den VCW, der durch die Niederlage weiterhin nur Tabellenvorletzter ist und nicht wirklich vom Fleck kommt.