Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben das letzte Hauptrundenspiel in der Bundesliga gewonnen.

Gegen die Ladies in Black Aachen setzten sich die Hessinnen am Samstagabend mit 3:1 (20:25, 25:12, 25:22, 25:19) durch. Mit dem Sieg sprangen die Wiesbadenerinnen in der Tabelle auf Platz vier und sicherten sich dadurch das Heimrecht im ersten Spiel der Playoffs.