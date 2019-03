VC Wiesbaden verliert in Aachen

Volleyball-Bundesliga VC Wiesbaden verliert in Aachen

Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben in Aachen eine deutliche Niederlage einstecken müssen.

Die Wiesbadenerinnen verloren mit 0:3 Sätzen (22:25, 18:25, 25:19). Es ist die erste Niederlage nach drei Siegen in Folge in der Volleyball-Bundesliga für das Team. Der VCW hat damit die Chance verpasst, näher an das Tabellenmittelfeld um Gegner Aachen heranzurücken.