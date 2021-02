VC Wiesbaden verliert in Schwerin

Die Bundesliga-Spielerinnen des VC Wiesbaden haben am Samstag die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Gegen Schwerin hieß es am Ende in fremder Halle 1:3 aus Sicht der Hessinnen. Als beste Wiesbadener Akteurin wurde Marijeta Runjic ausgezeichnet. In der Tabelle steht der VCW auf Platz acht.