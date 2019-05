Die United Volleys Frankfurt haben mit den Verpflichtungen von Floris van Rekom und Jean-Philippe Sol ihren Kader für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga komplettiert.

Der 28 Jahre alte Niederländer Floris van Rekom wechselt vom französischen Double-Gewinner Tours VB an den Main, der 33 Jahre alte Franzose Jean-Philippe Sol kommt von Narbonne Volley. "Wir haben eine wirklich hervorragende Truppe beisammen, und das in kürzerer Zeit, als ich es mir vorstellen konnte", sagte United-Trainer Stelio DeRocco am Mittwoch.