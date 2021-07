Der Kader von Volleyball-Bundesligist United Volleys Frankfurt ist komplett.

Wie der Club am Dienstag mitteilte, ergänzt der kanadische Zuspieler Byron Keturakis das Team des neuen Trainers Christophe Achten. "Seine Führungs- und sportlichen Fähigkeiten haben mich schon vergangenes Jahr in Königs Wusterhausen absolut überzeugt", so Achten.