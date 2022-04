Die United Volleys sind nach dem dritten Duell in Berlin in den Volleyball-Halbfinal-Playoffs ins Hintertreffen geraten.

Die United Volleys Frankfurt mussten sich Berlin im dritten Halbfinalspiel der Serie Best of Five am Mittwoch geschlagen geben. Die Hauptstädter besiegten die Hessen souverän mit 3:0 (25:18/25:17/25:22). Das Duell in Frankfurt müssen die United Volleys somit unbedingt siegreich gestalten.