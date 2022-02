Die United Volleys Frankfurt warten in der Bundesliga-Zwischenrunde weiter auf den ersten Sieg.

Bei Ligaprimus Berlin mussten sich die Hessen am Samstagabend glatt mir 0:3-Sätzen geschlagen geben. In der Tabelle liegen die United Volleys weiter auf Rang zwei. Am 13. Februar sind die Hauptstädter zu Gast in der Frankfurter Ballsporthalle.