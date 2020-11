United Volleys Frankfurt peilen in Bühl Pokal-Halbfinale an

Nach einem spielfreien Wochenende schalten die United Volleys wieder in den Wettkampfmodus.

Am Mittwoch (19 Uhr) treten die Frankfurter im Viertelfinale des DVV-Pokals in Bühl an. Die Hessen hoffen dabei auf die Rückkehr von Tim Grozer, der zuletzt länger an einer Fußverletzung laborierte.

Mittlerweile ist er aber wieder ins Training eingestiegen. "Auswärts gegen einen solch schweren Gegner brauchen wir alle Optionen im Kader und in taktischer Hinsicht", sagte Trainer Juan Manuel Serramalera. "Das Pokal-Halbfinale ist für alle ein wichtiges Ziel."