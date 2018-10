Die United Volley Frankfurt sind in Weißrussland erfolgreich in die erste Qualifikations-Runde in der Champions League gestartet. Vor allem ein Neuzugang wusste in Minsk zu überzeugen.

Die United Volleys Frankfurt haben bei ihrem Champions League-Debüt am Mittwoch gegen Shakhtior Soligorsk ein klares 3:0 (25:21, 25:22, 25:20) erzielt. Vor allem der serbische Neuzugang Milija Mrdak lieferte einen starken Auftritt im Minsker Sportpalast vor 2.700 Zuschauern ab. Mit 15 Punkten, einschließlich dreier kompromissloser Blocks, zeigte er sich in guter Verfassung.

United Volleys haben im Rückspiel alles in der eigenen Hand

"Wir sind insgesamt sehr diszipliniert und entschlossen aufgetreten", war Cheftrainer Stelio DeRocco nach seiner Pflichtspiel-Premiere an der Seitenlinie mit der gesamten Mannschaft zufrieden. Durch den klaren Erfolgs haben die United Volleys nun am kommenden Mittwoch (19 Uhr) im Rückspiel in der Fraport Halle beste Voraussetzungen, um in die nächste Runde einzuziehen. Bereits zwei gewonnene Sätze genügen.

Weiter geht es zunächst allerdings erst in der Bundesliga. Zu Beginn der neuen Spielzeit gastieren die United Volleys am Samstag (19 Uhr) bei der SVG Lüneburg.