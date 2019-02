Als hätten sie sich abgesprochen: Die Volleyball-Bundesligisten United Volleys und VC Wiesbaden haben jeweils die Verträge mit ihren Cheftrainern verlängert.

Bei den United Volleys bleiben Cheftrainer Stelio DeRocco und sein Assistent Rafal Murczkiewicz ein weiteres Jahr im Amt. Noch länger binden sich Dirk Groß und Co-Trainer Christian Sossenheimer beim Frauen-Bundesligisten VC Wiesbaden: Das Trainerteam bleibt bis 2021 in der Landeshauptstadt.

"Wir wollten damit frühzeitig Planungssicherheit schaffen und dafür sorgen, dass die gemeinsame erfolgreiche Arbeit in der Bundesliga wie in den internationalen Wettbewerben nahtlos fortgesetzt werden kann“, sagte der Sportliche Leiter der United Volleys, Klaus Jürgen Weber. Das Team spielt am Donnerstag um 18.30 Uhr gegen den aktuellen Deutschen Meister Berlin.

Groß: "Wollen ins obere Mittelfeld"

Der VCW droht in dieser Saison dagegen erstmals seit vielen Jahren die Playoffs zu verpassen. Zum achten Tabellenplatz fehlen fünf Punkte. "Wir gehören ins obere Mittelfeld der Liga und da wollen wir mittelfristig auch mindestens wieder hin", sagte Groß.

"Beide Trainer sind in Zeiten des sportlichen Erfolgs ebenso wie in Zeiten, in denen der VCW vor größeren Herausforderungen steht, akribische und unermüdliche Arbeiter, die jeden Tag neu hinzulernen sowie sich und die Mannschaft stetig verbessern wollen", begründete Wiesbadens Geschäftsführer Georg Kleinekathöfer die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Groß und Sossenheimer.