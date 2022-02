United Volleys verlieren auch in Düren

Die United Volleys warten in Volleyball Bundesliga-Zwischenrunde weiter auf den ersten Sieg.

Die United Volleys haben ihre fünfte Partie in der Volleyball Bundesliga-Zwischenrunde am Sonntag verloren. In Düren unterlagen die Hessen mit 1:3 (17:25, 24:26, 25:16, 24:26).