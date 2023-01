Volleyball-Bundesligist VC Wiesbaden hat den dritten Sieg in Serie feiern können.

Die Spielerinnen aus der Landeshauptstadt gewannen am Samstagabend ihr Heimspiel gegen die Ladies in Black Aachen glatt mit 3:0. Nach dem schwachen Saisonstart belegt der VCW in der Tabelle nun Rang acht. Am kommenden Sonntag empfängt Wiesbaden die Roten Raben Vilsbiburg.