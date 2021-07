Der VC Wiesbaden hat die beiden Mittelblockspielerinnen Nina Herelová (Slowakei) und Dalila-Lilly Topic (Schweden) verpflichtet.

Dies teilte der Volleyball-Bundesligist am Mittwoch mit. Die mehrfache Nationalspielerin Herelová spielte zuletzt für die Ladies in Black Aachen. Für Topic ist Wiesbaden die erste Auslandsstation. Die 23-Jährige gilt als eine der besten Blockerinnen Schwedens und wird an der EM im September teilnehmen.