Volleyball-Bundesligist VC Wiesbaden kommt immer besser in Fahrt.

Die Hessinnen gewannen am Sonntag das Verfolgerduell gegen die Roten Raben Vilsbiburg und feierten dabei den vierten 3:0-Sieg in Folge. In der Tabelle ist der VCW, der am Freitag (19 Uhr) bei Tabellenführer Stuttgart gastiert, Siebter.