Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben am Samstagabend eine Niederlage kassiert.

In Vilsbiburg hieß es 0:3 (19:25, 17:25, 25:27) nach Sätzen. Mit einem Sieg hätte der VCW in der Tabelle an den Gegnerinnen vorbeiziehen können. So bleibt es bei zwei Siegen aus acht Saisonspielen.