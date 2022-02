Der VC Wiesbaden hat in der Volleyball-Bundesliga sein Heimspiel am Dienstagabend gegen den Schweriner SC in einem wahren Fünfsatz-Krimi verloren.

Trotz einer 2:1-Satz-Führung stand es am Ende 2:3 (25:19, 18:25, 25:20, 22:25, 10:15) aus Sicht der Hessinnen, die in der Tabelle weiter auf Tabellenplatz sieben liegen.