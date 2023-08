Am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Knapp einen Monat vorher, am 14. September will der Landessportbund Hessen die wichtigsten Sport-Themen mit den Parteien-Vertretern des aktuellen Landtags auf einem Hearing diskutieren.

Welche sportpolitischen Vorhaben wollen die Parteien im hessischen Landtag in der nächsten Legislaturperiode umsetzen? Wie werden sie den Breiten- und Leistungssport künftig fördern? Um diese und weitere Fragen geht es auf einem Wahl-Hearing am 14. September (18 Uhr), zu dem der Landessportbund Hessen alle Interessierten in seine Sportschule in Frankfurt eingeladen hat. Alle im hessischen Landtag vertretenen Parteien werden sich mit Podiumsgästen am sportpolitischen Dialog beteiligen.

Im Mittelpunkt sollen fünf Schwerpunktthemen, zu denen das Sportbund-Präsidium in seiner sportpolitischen Agenda Herausforderungen, Fragen und Forderungen formuliert hat, stehen. Dazu zählen neben der Förderung attraktiver und klimafreundlicher Sporträume die Entbürokratisierung und Unterstützung des Ehrenamts, die Gesundheitsförderung durch starke Sportvereine sowie die Stärkung des Nachwuchsleistungs- und Spitzensports. Zudem geht es in der Agenda um die Frage, wie die Bildungspotenziale des Sports in der Schule besser erschlossen werden können.