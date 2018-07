Vor dem Rennen am heimischen Hockenheimring hat Sebastian Vettel für den Erhalt des Großen Preises von Deutschland geworben. Dass der vor dem Aus steht, sorgt beim Formel-1-Piloten aus Heppenheim aber auch für besondere Motivation.

Ein Heimspiel ist immer etwas Besonderes. Das gilt nicht nur im Fußball, sondern auch in der Formel 1. Doch vor dem Rennen am Sonntag auf dem Hockenheimring (15.10 Uhr) ist weiterhin offen, wie es mit der Formel 1 in Deutschland weitergeht. "Ich fürchte, dass es das letzte Mal für einige Zeit sein wird. Es wäre eine Schande, das Rennen zu verlieren", sagte Sebastian Vettel am Donnerstag. Im gerade einmal rund 45 Kilometer entfernten Heppenheim ist der Ferrari-Pilot aufgewachsen, einen Sieg hat er am Hockenheimring bisher allerdings noch nicht feiern können. Seinen bisher einzigen Erfolg bei einem Großen Preis von Deutschland feierte Vettel 2013 auf dem Nürburgring. Es war bis heute der letzte Große Preis auf der Eifel-Strecke.

Zitat „Ich fürchte, dass es das letzte Mal für einige Zeit sein wird.“ Zitat von Sebastian Vettel Zitat Ende

Nun droht auch dem Rennen am Hockenheimring das Aus, der Vertrag läuft aus. Sicher ist bislang, dass es 2019 keinen Großen Preis von Deutschland gibt. Die Betreiber von Hockenheimring und Nürburgring wollen nicht mehr die geforderte Antrittsprämie zahlen, nur bei geteiltem Risiko oder als Vermieter an die Formel 1 würden sie weitermachen. Auch der zweite verbliebene Deutsche im Formel-1-Feld würde es bedauern, wenn die Königsklasse in Deutschland keine Zukunft mehr hätte.

Fans und Flaggen als Hoffnungsträger

Vettel geht mit besonderer Motivation in das vorerst letzten Rennen in Heimatnähe. Die Frage, ob ein Sieg am Sonntag für ihn mehr wert wäre als 25 Punkte, bejahte er energisch. Dafür hofft Vettel auf die Unterstützung der 70.000 Zuschauer. "Wir Deutschen hatten eine schlechte Fußball-WM. Ich hoffe, dass die Leute ihre Flaggen nicht weggeworfen haben und nach Hockenheim kommen, um mich zu unterstützen", so Vettel.

Deutschland sei ein Autoland. Im Gegensatz zu anderen Nationen sei man aber nicht bereit, Geld von öffentlichen Stellen beizusteuern. Sollte er selbst mit einem Sieg dazu beitragen können, den Grand Prix in Deutschland zu erhalten, "wäre das ein Bonus", sagte Vettel. Die schwarz-rot-goldenen Fahnen dürften die Fans dafür schon einmal bereitlegen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 22.07.2018, 19.30 Uhr