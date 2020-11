Die Biathlon-Welt bereitet sich auf eine Corona-Saison voller Herausforderungen vor. Hessens einstige Top-Athletin Nadine Horchler wird nicht mehr in die Loipe gehen. Sie blickt auf eine bewegte Karriere zurück – und bastelt nun an einer neuen Laufbahn.

Online-Vorlesungen statt Trainingseinheiten, Laptop und Bücher statt Gewehr und Skier, Home Uni statt Biathlon-Arena: Aus der Profisportlerin Nadine Horchler ist im Jahr 2020 die Vollzeit-Psychologie-Studentin Nadine Horchler geworden. "Ich habe nicht unbedingt mehr Zeit als vorher, sondern anders Zeit", erzählt die 34-Jährige im Gespräch mit dem hr-sport. "Ich bin flexibler. Lernen kann man schießlich auch mal aufschieben."

Rückblick: Ende Februar absolvierte Hessens frühere Spitzen-Biathletin, in Bad Arolsen geboren und im knapp 30 Kilometer entfernten Diemelsee-Ottlar aufgewachsen, das letzte Rennen ihrer Karriere. "Und es hätte nicht schöner sein können", blickt sie heute zurück – was wahrlich keine Selbstverständlicheit ist.

Horchlers Abschied vom Biathlon-Zirkus fand schließlich nicht auf der großen Weltcup-Bühne statt, sondern beim Deutschlandpokal-Finale in Ruhpolding. Im Herbst zuvor hatte sie sich weder für den Weltcup empfehlen noch für den zweitklassigen IBU-Cup qualifizieren können.

Nadine Horchler: "Bin trotzdem sehr versöhnt"

"Meine letzte Saison ist völlig anders verlaufen, als ich es mir selbst erhofft hatte", sagt Horchler. Schiebt aber direkt hinterher: "Ich bin trotzdem sehr versöhnt. Ich hätte weder ein Jahr früher noch ein Jahr später aufhören wollen." Der von ihr selbst gewählte Termin fürs Karriereende sei genau zur richtigen Zeit gekommen.

Das letzte Rennen in Ruhpolding, das sie wie schon ihr allererstes 20 Jahre vorher in einem gelb-blau-weißen Laufanzug des SC Willingen absolvierte, wurde dank Überraschungs-Familienbesuch an der Strecke zur Gaudi. Über Schwester Karolin, selbst Profi-Biathletin, wird Horchler künftig einen guten Draht in die Szene behalten. Genauso wie medaillengewordene Erfolge und Erinnerungen an sportlich herausfordernde Zeiten.

Höhepunkt in der Karriere der Nordhessin ist neben mehreren EM-Medaillen ein Weltcup-Sieg im Massenstart von Antholz 2017. "Dieses Rennen werde ich nie vergessen, das ist ganz klar meine Nummer eins", sagt Horchler. "Das Rennen an sich war besonders, die Gefühle währenddessen waren besonders." Wohl auch deshalb, weil ihre Biathlon-Laufbahn sieben Jahre vorher an einer entscheidenden Kreuzung angekommen war.

"Gott sei Dank habe ich weitergemacht"

2010 nämlich wurde die ehemalige Sportsoldatin aus der Sportfördergruppe der Bundeswehr genommen. Um die Biathlon-Karriere weiter finanzieren zu können, jobbte Horchler neben Training und Wettkämpfen als Kellnerin. Kurzum: Sie musste kämpfen, sollte der Weltcup-Traum nicht schon platzen, ehe er richig angefangen hatte.

"Gott sei Dank habe ich weitergemacht. Hätte ich darauf gehört, was andere gesagt haben, wären so Sachen wie der Weltcup-Sieg nicht passiert", erzählt die 34-Jährige. "Man muss sich auch mal die Zeit nehmen und Dinge für sich selbst entscheiden. Das nehme ich eher mit als eine Medaille oder eine gute Platzierung – und das wird mir in meinem weiteren Leben helfen."

Das weitere Leben, das bedeutet zunächst einmal: Wenn sich der Weltcup-Zirkus am kommenden Wochenende in eine Corona-Saison voller Ungewissheiten und möglicher Geisterrennen ohne Fans an den Strecken stürzt , wird Horchler in ihren heimischen vier Wänden im bayerischen Mittenwald in den Vorbereitungen auf die nächsten Klausuren stecken.

Horchler jetzt als "Schönwetter-Sportlerin" unterwegs

Das Psychologie-Fernstudium in Hall (Tirol) hat die Heilpraktikerin für Psychotherapie mittlerweile ins dritte Semester geführt. Wegen der Pandemie hatte Horchler in den vergangenen Monaten viel Zeit zum Lernen, ihren knapp 14.000 Instagram-Followern präsentiert sie sich humorvoll und nach eigener Aussage nur noch als "Schönwetter-Sportlerin". Ob sie sich vorstellen kann, eines Tages als Mentaltrainierin wieder im Profigeschäft zu arbeiten?

"Eine Rückkehr in den Sport ist nicht das Hauptziel, aber ausgeschlossen ist es auch nicht", sagt Horchler. "Wer weiß, ob sich da noch etwas ergibt." Eines Tages könnte es also wieder heißen: Trainingseinheiten statt Online-Vorlesungen, und Biathlon-Arena statt Home Uni.