Coronabedingt können die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden das für diesen Samstag geplante Spiel gegen Straubig nicht bestreiten.

Nach Clubangaben vom Donnerstag befinden sich derzeit zehn Spielerinnen in Isolation beziehungsweise Quarantäne. Deshalb wurde die Partie von der Spielleitung der Volleyball-Bundesliga abgesagt. Neuer Termin ist der 4. März (19.30 Uhr). "Wann unser Team wieder komplett einsatzfähig sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar", sagte Geschäftsführer Christopher Fetting. Das nächste geplante Spiel steht am 19. Februar bei den Ladies in Black Aachen an.