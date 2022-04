Weltcup-Finale: Springreiter Will startet mit Rang vier

David Will hat als bester deutscher Sprinrgeiter beim Weltcup-Finale in Leipzig mit Rang vier einen hervorragenden Start erwischt.

Der 34-Jährige aus Marburg blieb am Donnerstag mit seinem Wallach C Vier in der ersten von drei Teilprüfungen fehlerfrei. Zweitbester Starter aus dem Gastgeber-Quartett war Gerrit Nieberg. Der 28-Jährige aus Sendenhorst landete trotz eines Abwurfs mit seinem Wallach Ben auf Rang sechs.

Der dreimalige Weltcup-Sieger Marcus Ehning aus Borken kam mit seiner Stute Calanda auf Rang elf. In Führung liegt Martin Fuchs aus der Schweiz mit Chaplin vor dem für Österreich startenden Starnberger Max Kühner mit Elektric Blue. Weitere Wertungsprüfungen sind am Freitag (14 Uhr) ein Springen mit Stechen sowie zwei Runden am Sonntag (14.45 Uhr).