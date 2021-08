Sprinter Felix Streng hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio die dritte deutsche Goldmedaille gewonnen. Der 26-Jährige siegte über 100 Meter in 10,76 Sekunden vor dem Costa Ricaner Sherman Isidro Guity Guity.

Großer Erfolg für den Sprinter Felix Streng vom Sprintteam Wetzlar: Er hat bei den Paralympics die dritte deutsche Goldmedaille geholt. "Das ist unglaublich viel wert. Ich habe so viel reingesteckt in dieses Jahr. Ich bin so happy", sagte Streng im ZDF. Er feierte in der Startklasse T64 den größten Erfolg seiner Karriere.

Auch am Samstag Gold-Kandidat

Streng hatte schon 2016 über 100 Meter Bronze gewonnen, er ist auch über die 200 Meter am Samstag heißer Goldkandidat. Weltrekordler Johannes Floors holte sich in 10,79 Sekunden zeitgleich mit dem Briten Jannie Peacock Bronze.

Für Floors ist es die erste Einzelmedaille bei Paralympics, über die 400 m geht der Doppelweltmeister und Weltrekordler am Freitag als Topfavorit ins Rennen. Gemeinsam mit Markus Rehm und David Behre gewann das Duo in Rio Gold in der 4x100 Meter Staffel.