Der Frankfurt Marathon wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Am Mittwoch wurde das Rennen offiziell abgesagt - der Grund: die Corona-Pandemie. Die Planungen für 2022 aber laufen bereits.

2020 hatten die Verantwortlichen noch gehofft, dass der Frankfurt Marathon 2021 wieder stattfinden kann. Jetzt aber ist klar: Auch in diesem Jahr wird es kein Rennen geben. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Verlässliche Planungen für den Marathon, der traditionell im Oktober stattfindet, aber seien wegen der Corona-Pandemie aktuell nicht möglich.

"Wir befinden uns ab August – drei Monate vor der Veranstaltung – in einer Phase der Vorbereitung, in der wir verbindliche Verträge schließen und größere Bestellungen tätigen müssen", heißt es in der Mitteilung. Deshalb habe man sich in Absprache mit der Stadt Frankfurt "schweren Herzens" für die Absage entschieden.

