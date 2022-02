So sehen Aufsteiger auf: Der Wiesbadener THC spielt künftig in der Bundesliga.

Aufstieg, Corona-Pause, Aufstieg: So lesen sich die letzten drei Spielzeiten der Hallenhockey-Herren des Wiesbadener THC. In der neuen Saison spielen die Hessen erstmals in der Vereinsgeschichte Bundesliga.

Der Blick auf die Abschlusstabelle der 2. Bundesliga Süd im Hallenhockey bestätigt es: Der Wiesbadener THC hat Historisches geschafft. Mit sieben Siegen und drei Niederlagen haben die Hessen die Liga dominiert. Die Belohnung: 2022 spielen die Wiesbadener erstmals in der Vereinsgeschichte in der 1. Bundesliga.

Dazu sei gesagt, dass zwei der drei Saison-Niederlagen erst am vergangenen Wochenende aufs THC-Konto gebucht wurden. Den Aufstieg machten die Hessen aber bereits am Sonntag zuvor klar: beim letzten Heimspiel der Saison gegen Ludwigsburg – vor immerhin 250 Zuschauern.

Freude pur auf und neben dem Spielfeld

"Auf der einen Seite ist es schade, dass nur so wenige da sein konnten", sagte Erfolgstrainer Stefan Zeller im Gespräch mit dem hr-sport. "Auf der anderen Seite ist es schön, dass überhaupt jemand da sein konnte." Aber auch mit "nur" 250 Fans am Spielfeldrand dürfte keiner der Beteiligten diesen Tag so schnell wieder vergessen. "Der Sonntag war Freudentaumel. Das war eine besondere Atmosphäre", so Zeller.

Besonders beeindruckend ist der Wiesbadener Aufstieg auch deshalb, weil ihn keiner den Hessen zugetraut hatte. Erst vor zwei Jahren stiegen die Hessen in die 2. Bundesliga auf, im vergangenen Jahr zwang Corona die Liga dann zu einer Pause. Etwas zeitverzögert machten die Landeshauptstädter nun den Durchmarsch perfekt. Das offizielle Ziel war der Klassenerhalt, auch wenn man insgeheim einen Platz im Mittelfeld im Auge hatte.

"Ultraheiß" auf die Bundesliga

Mit der Bundesliga, die voraussichtlich im Dezember beginnt, steht den Wiesbadenern schon bald das nächste Highlight ins Haus. Das Team könnte bis dahin noch etwas verjüngt werden. "Ein paar Jungs sind schon eher im älteren Semester", sagt der Coach liebevoll. "Mal sehen, ob der Sport noch auf diesem Level betrieben werden kann."

Lust hätten sie auf jeden Fall. "Die Jungs sind ultraheiß, nochmal erste Bundesliga zu spielen", so Zeller. Wer kann es ihnen verdenken? Und in der 2. Bundesliga hatte sie schließlich auch niemand auf der Rechnung.