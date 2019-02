Der Skisprung-Weltcup macht vom 15. bis 17. Februar in Willingen Station.

Auch in diesem Jahr macht der Schnee den Veranstaltern des Skisprung-Weltcups in Willingen zu schaffen. Der Ski-Club setzt nun auf Hilfe von Freiwilligen.

Der Ski-Club Willingen kämpft vor dem Skisprung-Weltcup (15. bis 17. Februar) mit den Schneemassen. Weil auf den Tribünen zu viel Schnee liegt, suchen die Organisatoren für Mittwoch und Donnerstag Freiwillige, die jeweils ab 17 Uhr dabei helfen, unter Flutlicht die Ränge von der weißen Pracht zu befreien.

Übrigens nicht zum ersten Mal: "Diesen Kraftakt haben wir in den letzten Jahren mehrfach bewältigt, wir werden das auch diesmal wieder schaffen", sagt Ski-Club-Präsident und Weltcup OK-Chef Jürgen Hensel. Auch in diesem Jahr werden rund 50.000 Fans zu den Springen erwartet, es gibt drei Wettkampftage mit einem Team-Weltcup und zwei Einzel-Weltcups.

Generalprobe für die WM

Unter den Zuschauern werden auch die freiwilligen Helfer, vom Veranstalter liebevoll "Free Willis" genannt, sein, denn alle Schneeräumer werden mit einer Eintrittskarte für das Springen am Sonntag belohnt.

Das Weltcup-Wochenende in Willingen wird die Generalprobe für die anschließenden Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld (19. Februar bis 3. März) sein. Große Hoffnungen ruhen auf Lokalmatador Stephan Leyhe nach seinem dritten Platz in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee.