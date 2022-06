Andrea Petkovic (in Bad Homburg)

Wimbledon: Petkovic in Runde eins ausgeschieden

Andrea Petkovic hat beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon den Sprung in die zweite Runde verpasst. Offen ist, ob dies ihr letztes Match in Wimbledon war.

Tennisspielerin Andrea Petkovic ist bei ihrem vielleicht letzten Wimbledon-Auftritt an der Auftakthürde gescheitert. Beim Grand-Slam-Turnier im All England Club musste sich die 34-Jährige aus Darmstadt in der ersten Runde der Schweizerin Viktorija Golubic mit 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Petkovic, die bei der Generalprobe in Bad Homburg ebenfalls im Auftaktspiel ausgeschieden war, ist in Wimbledon nie über die dritte Runde hinausgekommen - Rasen gehörte nie zu ihren Lieblingsbelägen. Ob die Nummer 57 der Welt ihre Karriere über diese Saison hinaus fortsetzen wird, ist offen. Gegen Golubic gab sie insgesamt viermal den Aufschlag ab und erlaubte sich das komplette Spiel über zu viele leichte Fehler.