Andrea Petkovic ist in Wimbledon gegen die Rumänin Monica Niculescu nach einem engen Match ausgeschieden - und reiht sich damit ein in die Pleiten-Serie der deutschen Tennis-Profis.

Andrea Petkovic hat am zweiten Tag des Grand-Slam-Klassikers in Wimbledon das deutsche Erstrunden-Desaster fortgesetzt. Die 31-Jährige unterlag in ihrem Auftaktmatch der Rumänin Monica Niculescu 6:2, 2:6, 5:7. Bereits am Montag waren alle sieben angetretenen deutschen Frauen und Männer an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Dabei gehörte der Start der Begegnung der Darmstädterin: Sie gewann den ersten Satz relativ mühelos nach gut 30 Minuten. Dieses Niveau konnte Petkovic im zweiten Satz jedoch nicht halten. Der dritte Durchgang war bis zum Schluss umkämpft, die Rumänin hatte am Ende jedoch die besseren Nerven und setzte sich knapp durch.