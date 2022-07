Andrea Petkovic aus Darmstadt ist in Wimbledon im Doppel mit Jule Niemeier am Samstag ausgeschieden. Das Duo verlor in der zweiten Runde gegen Xu Yifan/Yang Zhaoxuan aus China mit 3:6, 6:0, 5:7.

Dabei vergab das deutsche Duo einen Matchball. In der ersten Runde hatten die beiden Miyu Kato aus Japan und Aldila Sutjiadi aus Indonesien in einem Krimi in 2:37 Stunden mit 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (14:12) besiegt.