Für Tony Martin ist die Tour de France schon beendet. Der Zeitfahrspezialist verletzte sich am Samstag bei einem Massensturz schwer. Es ist nicht die erste Aufgabe des Eschborners beim bedeutendsten Radrennen der Welt.

Nach einem Massensturz auf der achten Etappe ist die diesjährige Tour de France für Tony Martin gelaufen. Der siebenmalige Zeitfahr-Weltmeister aus Eschborn erlitt eine Wirbelkörper-Fraktur im Brustbereich, wie sein Team am Samstag dem hr-sport bestätigte. Martin wurde aufgrund der Schwere der Verletzung eine rund vierwöchige Wettkampfpause verordnet.

Der 33-Jährige war zuvor in ein Krankenhaus in Amiens, dem Zielort der Etappe nach 181 Kilometern, gebracht worden. Dort wurde der Wirbelbruch beim Pechvogel festgestellt. Martin war nach dem heftigen Massensturz 17 Kilometer vor dem Ziel schwer gezeichnet. Seine Lippe war aufgeplatzt und musste genäht werden. Zudem erlitt er eine Platzwunde am Kopf sowie Abschürfungen an Rücken und Schulter.

Vor drei Jahren im Gelben Trikot gestürzt

Martin klagte auf dem Weg ins Krankenhaus über große Schmerzen im Brust- und Rückenbereich. "Auf einer normalen Etappe würde ich es versuchen, aber ich muss morgen gucken, wie es geht", sagte der Eschborner wenig opimitisch. Wenig später kam das Aus.

Somit wird die neunte Etappe am Sonntag nach Roubaix über das gefürchtete Kopfsteinpflaster ohne Martin starten. Es ist nicht die erste verletzungsbedingte Aufgabe des Eschborners bei der Tour de France. Bereits vor drei Jahren musste Martin wegen eines Schüsselbeinbruchs vorzeitig die Segel streichen – damals im Gelben Trikot des Gesamtführenden.