WM in Südkorea Köhler schwimmt mit Rekord ins Finale über 1.500 Meter

Sarah Köhler hat das erste sportliche Ausrufezeichen der deutschen Schwimmer bei der WM in Südkorea gesetzt.

Die Hanauerin qualifizierte sich am Montag in 15:54,08 Minuten über 1.500 Meter Freistil als Dritte für das Finale am Dienstag. "Da bin ich natürlich megahappy mit", sagte die 25-Jährige, die damit ihre eigene deutsche Rekordzeit verbesserte.