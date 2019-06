Darts-Profi Max Hopp ist beim World Cup of Darts in Hamburg ausgeschieden.

World Cup of Darts

Deutschlands Top-Duo Max Hopp und Martin Schindler ist beim World Cup of Darts in Hamburg im Achtelfinale ausgeschieden.

Nach einem 5:1 zum Auftakt am Donnerstag gegen Ungarn unterlagen der Idsteiner und sein Teamkollege aus Strausberg gegen die an Nummer sieben gesetzten Belgier Kim Huybrechts und Dimitri van den Bergh mit 0:2. Im Auftakteinzel hatte sich Schindler knapp mit 3:4 gegen Huybrechts geschlagen geben müssen, ehe Deutschlands Top-Spieler Hopp deutlich mit 0:4 gegen van den Bergh verlor.

Bis Sonntag spielen die 32 besten Nationen in der Barclaycard-Arena den Team-Weltmeister aus. Dabei treten die jeweils zwei besten Spieler in der Weltrangliste für ihr Land an.