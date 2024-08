Youngster Tramnitz hat Heppenheimer Vettel als Vorbild

Das deutsche Motorsporttalent Tim Tramnitz möchte gerne einmal seinem Idol Sebastian Vettel nacheifern.

"Ich war immer ein riesengroßer Sebastian-Vettel-Fan. Meine ersten Formel-1-Rennen habe ich mir angeguckt, als Sebastian seine erste Weltmeisterschaft geholt hat", erzählte Tramnitz der Nachrichtenagentur dpa vor dem Saisonfinale der Formel 3 an diesem Wochenende in Monza. "Ich war schon vorher ein Red-Bull-Fan. Es ist cool, dass das alles jetzt so gekommen ist und ich hoffentlich auch mal in die Fußstapfen meines Idols treten kann."

Tramnitz gehört seit Oktober 2023 zur Nachwuchsakademie von Red Bull, aus der auch der Heppenheimer Vettel oder der dreimalige Weltmeister Max Verstappen hervorgegangen sind. Der 19-Jährige ist in diesem Jahr in die Formel 3 aufgestiegen und dort neben Oliver Goethe und Sophia Flörsch einer von drei deutschen Startern. Tramnitz liegt mit dem niederländischen Rennstall MP Motorsport aktuell auf Platz elf.