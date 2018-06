Lauf Frankfurt, lauf! Das ist am Donnerstagabend wieder das Motto beim J.P. Morgan Lauf. Ab 19 Uhr werden zehntausende Hobbysportler die Straßen bevölkern – wenn das Wetter mitspielt.

Mehrere zehntausend Läufer starten am Donnerstag (19 Uhr) bei der 26. J.P. Morgan Corporate Challenge in der Frankfurter Innenstadt. Die Organisatoren erwarten knapp 64.000 Teilnehmer aus 2.388 Unternehmen zum größten Firmenlauf der Welt.

Das Startsignal für die 5,6 Kilometer lange Strecke geben Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt. Ein Teil der Startgebühren des Firmenlaufs kommt sozialen Projekten zugute. 255.500 Euro gehen in diesem Jahr an Sportprojekte für junge Menschen mit Behinderung.

Straßensperren und Gewitter

Verkehrsteilnehmer müssen am Donnerstag mit vielen Sperrungen in der Innenstadt rechnen. Betroffen ist laut Polizei insbesondere der öffentliche Bus- und Straßenbahnverkehr im Bereich der Strecke. Genaue Infos dazu gibt es in unserer Grafik. Während die Pendler die Straßensperren im Blick haben, sollten die Läufer am Nachmittag einen Blick aufs Regenradar werfen.

Bild © hessenschau.de

Denn am Donnerstagabend drohen lokale Gewitter im Süden von Hessen. Ob auch Frankfurt davon betroffen ist, lässt sich noch nicht prognostizieren, erklärte hr-Meteorologe Tim Staeger am Vormittag. "Es ist eine gewittrige Grundlage, aber wo genau es dann passiert, ist oft von Zufällen abhängig. Zuletzt blieb das Rhein-Main-Gebiet da ja eher verschont." Sollte Frankfurt dieses Mal aber betroffen sein, dann könnte es heftig krachen. "Das Szenario, dass der Lauf abgesagt werden muss, ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen", so Staeger.