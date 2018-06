Die Unwetter am Donnerstag hörten rechtzeitig auf und so konnten in der Frankfurter Innenstadt fast 64.000 Läufer beim J.P. Morgan-Lauf starten. Allerdings: Ein prominenter Gast fehlte.

Die Unwetter hörten rechtzeitig auf und einige starteten im nassen Shirt: Fast 64.000 Läufer sind am Donnerstag beim 26. J.P. Morgan-Lauf in der Frankfurter Innenstadt an den Start gegangen. Beim größten Firmenlauf der Welt seien Teilnehmer aus 2.388 Unternehmen mitgelaufen, sagte eine Sprecherin. Das Startsignal für die 5,6 Kilometer lange Strecke gab Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gegen 19 Uhr. Zuvor hatten schwere Unwetter in Frankfurt die Organisatoren zittern lassen, ob der Lauf überhaupt stattfinden kann. Nach Polizeiangaben lief das Rennen dann reibungslos, alles blieb friedlich.

Startsignal ohne Witt

Die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt konnte nicht wie geplant das Startsignal geben. Sie habe wegen der Unwetter nicht rechtzeitig anreisen können, sagte die Sprecherin. Es sei nicht auszuschließen, dass es auch andere Teilnehmer nicht rechtzeitig geschafft hätten.

Schwere Regengüsse hatten in Frankfurt am Nachmittag unter anderem Straßen überflutet und S-Bahn-Gleise überschwemmt. Am Frankfurter Flughafen fielen nach Fraport-Angaben rund 180 Flüge aus.

Spenden für soziale Projekte

Schnellste Frau auf der Strecke wurde nach Angaben der Veranstalter 2018 Thea Heim mit 18:40 Minuten, auf Platz zwei landete Anna Starostzik (19:14 Minuten) und Platz drei erreichte Anna Herzberg mit 19:16 Minuten. Die Männer führt Aaron Bienenfeld (16:10 Minuten) an. Ganz kurz nach ihm erreichte Simon Stützel in 16:12 Minuten das Ziel, Simon Huckestein belegte mit 17 Minuten Rang drei.

Bei dem Rennen geht es aber nicht nur um die schnellste Zeit, sondern auch um einen guten Zweck: Ein Teil der Startgebühren des Firmenlaufs kommt sozialen Projekten zugute. 255.500 Euro gehen in diesem Jahr an Sportprojekte für junge Menschen mit Behinderung.

