Show-Wettkämpfe in sechs verschiedenen Sportarten in mehr als fünf Stunden – das ist der große Sporttag in Hessen an diesem Sonntag. Damit ihr nicht den Überblick verliert, gibt es hier den Zeitplan und die wichtigsten Infos.

Der 28. Juni hätte der längste Tag des Jahres in Frankfurt werden sollen – doch der Ironman musste wie so viele andere Sportveranstaltungen in der Coronakrise verschoben werden. Als Ersatz gibt es im HR den großen Sporttag. Unser Überblick zeigt, wann welche Stars dran sind. Alle Zeiten sind Richtzeiten und natürlich kann sich etwas verschieben.

11.30 – 12 Uhr: Schwimmen

Der Rahmen des großen Sporttags ist eine Triathlon-Staffel und gleich zu Beginn beim Schwimmen kommt es zu einem echten Kracher-Duell. Weltmeisterin Sarah Köhler misst sich im Langener Waldsee mit den Triathlon-Top-Schwimmern Andreas Raelert und Jan Sibbersen.

12.00 – 12.10: Rudern

Nach dem Schwimmen bleiben wir im Wasser und schalten zum Main, wo es zum ersten Duell Jugendhoffnung gegen Profi kommt. WM-Medaillengewinnerin Leonie Pless rudert alleine gegen die Nachwuchstalente Charlotte Johnson und Antonia Labonde.

12.15 – 12.35 Radfahren

In unserer Triathlon-Staffel geht es auf die Radstrecke – aber nicht auf irgendeine. Wegen der Corona-Pandemie messen sich die Radfahrer in mehreren Rennen im Velodrome in Darmstadt. Mit dabei Ironman-Sieger Patrick Lange, Rad-Legende Fabian Wegmann und Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy.

12.35 – 12.55 Tischtennis

Passend zum Mittagessen geht es in die Tischtennis-Halle. Hier gibt es ein weiteres Super-Talent aus Hessen zu sehen: Josephina Neumann. Die 10-Jährige spielt gegen Nationalspielerin Kristin Lang. Freuen Sie sich auf eine echte Show eines echten Talents.

12.55 – 13.15 Radfahren

Wir gehen zurück ins Velodrome in Darmstadt.

13.30 – 13.55 Tennis

Wir sind in Bad Homburg, wo eigentlich das neue WTA-Turnier stattfinden hätte sollen. Statt des Profi-Tennis gibt es hier ein Duell zwischen Ex-Profi Alexander Waske und Talent Tom Sickenberger. Und auch unser Fach-Reporter Oliver Mayer hat versprochen, dass er es mal mit Waske aufnehmen will.

13.55 – 14.10 Radfahren

Wir werfen noch einen Blick zurück ins Velodrome in Darmstadt.

14.10 – 14.20 Reiten

Wir gehen an den berühmten Schafhof in Kronberg. Dort präsentiert man uns ein Pas de Deux.

14.20 – 14.45 Tischtennis

Noch einmal geht es zum Tischtennis und dort wartet ein Duell Legende gegen Profi auf uns. Bundestainer Jörg Roßkopf spielt gegen Defensivspezialist Ruwen Filus.

14.45 – 14.55 Laufen

Die Triathlon-Staffel geht in die Entscheidung. 20 Kilometer Laufen steht an. Mit Hindernis-Europameisterin Gesa Krause, Ironman-Weltmeisterin Anne Haug und den beiden Triathletinnen Daniela Bleymehl und Nicole Leder.

14.55 – 15.25 Beachvolleyball

Prominenzen im Sand gibt es bei unserer nächsten Station: Olympiasieger Julius Brink, Vize-Weltmeister Clemens Wickler und zwei Stars der United Volleys messen sich beim Beachvolleyball.

15.25 – 16.10 Laufen

Die Entscheidung in der Triahtlon-Staffel – wer gewinnt im Waldstadion?