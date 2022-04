Zwölf Jahre lang haben die Löwen Frankfurt für die Rückkehr in die DEL gekämpft und dabei bewiesen, dass sie ein verlässlicher Partner sind. Das muss die Region jetzt honorieren.

Wahrscheinlich könnte man lange in den Geschichtsbüchern blättern und nichts Vergleichbares finden: zwölf Playoffspiele, zwölf Siege. Zur Meisterschaft gesweept. Das ist im deutschen Profi-Eishockey einmalig. Und doch wirkt es nur wie der letzte offene Beweis dafür, dass die Rückkehr der Löwen Frankfurt ins oberste Regal des deutschen Eishockeys längst überfällig gewesen ist. Der sportliche Erfolg war da nur das letzte Puzzlestück.

Auf allen anderen Ebenen ist der Klub schon seit Jahren bereit, das hängt vor allem mit der Vereinsführung zusammen. Die Gesellschafter Stefan Krämer und Andreas Stracke haben nach der Pleite der Lions vor zwölf Jahren gemeinsam beschlossen, das Frankfurter Eishockey nicht sterben zu lassen. Sie haben die Scherben zusammengekehrt, ganz unten im Amateurbereich neu angefangen, Vertrauen aufgebaut, Fans und Sponsoren zurückgewonnen.

In Frankfurt herrscht wieder Weitblick

Und doch wurden dem Klub immer wieder Tiefschläge versetzt. Zunächst blockierten Funktionäre in der Oberliga den Aufstieg, weil die Löwen mit ihren treuen Fans viele Zuschauereinnahmen in die eigenen Kassen spülten. Dann gab es auch jahrelang keine Aufstiegsmöglichkeit aus der zweiten Liga. Die Löwen waren gefangen. Sportlich war das alles irgendwie wertlos. Ohne Sinn und Verstand. Zum Scheitern verurteilt.

Trotzdem hat es die Vereinsführung geschafft, den Klub nicht untergehen zu lassen – und das in einem Business, das ohne große TV-Millionen nur allzu oft von der Hand in den Mund lebt. In Frankfurt herrscht seit der Lions-Pleite wieder unternehmerischer Weitblick. Selbst eine Pandemie und die Trennung vom russischen Hauptsponsor sorgten für tiefe Wunden, aber keinen Knockout. Löwen geben niemals auf, heißt es in einem Fan-Lied. Krämer, Stracke und ihre Helfer im Hintergrund haben das mit Leben gefüllt. Mit der Rückkehr in die DEL haben sie nicht nur eine Mission erfüllt, sondern sich auch ein kleines Lebenswerk erschaffen.

Beachtliche Fan-Basis

Natürlich wäre all das nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung der Fans, die vom ersten Tag an die Halle am Ratsweg füllten – und das über zwölf Jahre. Selbst zu wertlosen Spielen gegen die Bulldogs Königsborn oder Eisbären Hamm, selbst bei Partien, von denen sie vorher wussten, dass die Mannschaft sie zweistellig gewinnen würde. Das ist beachtlich.

Eishockey-Frankfurt hat nun lange genug bewiesen, dass auf die Löwen Verlass ist. Die Region sollte das endlich auch honorieren. Der ewige Hickhack um eine neue Halle ist nicht mehr zu ertragen, die Stadt Frankfurt muss ihrem zweitgrößten Klub endlich eine neue Heimat bieten. Sie muss bauen oder unterstützen, aber sich nicht mehr hinter absurden Ausflüchten verstecken. Außerdem muss die Wirtschaft in die sportliche Vielfalt Frankfurts investieren. Die Lizenz für die DEL ist noch nicht in trockenen Tüchern, der Klub braucht finanzielle Unterstützung, die Brust auf dem Trikot ist noch leer. Wer zwölf Jahre lang so viel Hartnäckigkeit und Herz gezeigt hat, den darf man auf den letzten Metern nicht alleine lassen.