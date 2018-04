Wieder kein Sieg, aber Rang 16 zumindest ein Stück näher gekommen: Darmstadt 98 kämpft sich nach Rückstand in Sandhausen zurück. Im Mittelpunkt stehen zwei Schiedsrichter-Entscheidungen.

Der SV Darmstadt 98 kommt einfach nicht richtig aus dem Tabellenkeller der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster blieb am Samstag zum achten Mal in Folge ohne Niederlage, beim 1:1 (0:1) in Sandhausen gab es aber erneut nur einen Punkt. Da der direkte Konkurrent FC St. Pauli in Regensburg jedoch eine 1:3-Niederlage einsteckte, ist der Abstand zu Relegationsplatz 16 etwas geschrumpft. Drei Spieltage vor Schluss fehlen den Lilien drei Punkte zum Minimalziel.

Bemerkenswert: Das Führungstor des SVS hätte nicht zählen dürfen. Der Ausgleich der Lilien war zumindest umstritten.

Treffer von Sandhausen irregulär

Nachdem die Lilien nach zwei Minuten noch im Glück waren, als ein Kopfballtreffer von Sandhausens Nejmeddin Daghfous wegen vermeintlicher Abseitsstellung seines Mitspielers Richard Sukuta-Pasu nicht gegeben wurde, wendete sich das Blatt kurz später: Denis Linsmayer (6.) brachte die Gastgeber in Führung, Vorlagengeber Sukuta-Pasu stand mit dem Ball zuvor jedoch klar im Toraus. Das bewiesen die Fernsehbilder.

Dieser frühe Schock zeigte durchaus Wirkung bei der Schuster-Elf, nach kurzem Durchschütteln erspielten sich die Darmstädter aber gute Chancen zum Ausgleich. Zunächst scheiterte Marvin Mehlem nach starker Vorarbeit von Fabian Holland aus kurzer Distanz (19.), dann kratzte Torschütze Linsmayer einen Kopfball von Felix Platte von der Linie (36.).

Treffer der Lilien mindestens umstritten

Nach Wiederanpfiff schlugen die Lilien prompt zurück. Nach einem klaren Foul an Dong-Won Jo zeigte Schiedsrichter Timo Gerach auf den Punkt, Tobias Kempe verwandelte sicher (50.). Auch diese Szene sorgte jedoch für Gesprächsstoff: Vor Jis Chance hatte sich Romain Brégerie klar aufgestützt, auch hier hätte der Unparteiische schon vorher unterbrechen können.

In der Schlussphase hätten beide Teams das Spiel entscheiden können: Einen direkten Freistoß von Leart Paqarada entschärfte Lilien-Keeper Daniel Heuer Fernandes (78.). Kurz vor Schlusspfiff traf der eingewechselte Terrence Boyd nach einem Eckball nur den Pfosten (84.).

Weitere Informationen SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 1:1 (1:0) Sandhausen: Schuhen - Knipping, Karl, Paqarada, Kulovits (55. Jansen) - Linsmayer, Daghfous, Förster, Derstroff (65. Vollmann) - Gislason, Sukata-Pasu (83. Wooten)

Darmstadt: Heuer Fernandes - Großkreutz (46. Sirigu), Bregerie (53. Höhn), Sulu, Holland - Mehlem, Medojevic - Kempe, Jones - Ji - Platte (81. Boyd)



Tore: 1:0 Linsmayer (10.), 1:1 Kempe (47./FE)

Gelbe Karten: Karl, Kulovits, Sukuta-Pasu - Mehlem, Medojevic



Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau)

Zuschauer: 10.269 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 21.04.18, 17.15 Uhr