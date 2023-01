Kalicki Zweite in Altenberg

Zweierbob Kalicki Zweite in Altenberg

Kim Kalicki hat mit ihrer Anschieberin Leonie Fiebig den Weltcup-Sieg im Zweierbob in Altenberg nur knapp verpasst.

Das Duo musste sich am Sonntagvormittag nur den Teamkolleginnen Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide geschlagen geben. In der Weltcup-Wertung liegt Kalicki weiterhin in Führung.