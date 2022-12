Olympiasiegerin Laura Nolte und die bisher überragende Kim Kalicki sind beim letzten Zweierbob-Weltcup des Jahres erneut auf das Podium gefahren.

Nolte (Winterberg), die am Samstag den ersten deutschen Sieg im noch jungen Monobob-Weltcup geholt hatte, wurde im US-amerikanischen Lake Placid Zweite, ihre Teamkollegin Kalicki (Wiesbaden) fuhr auf Platz drei. Der Sieg ging an die Kaillie Humphries (USA). Kalicki, die zu Saisonbeginn beide Weltcuprennen im Zweierbob gewonnen hatte, lag letztlich 0,59 Sekunden hinter der Spitze, sie führt den Zweier-Weltcup aber weiterhin an.