Der EC Bad Nauheim ist am Sonntagabend in der DEL2 an die Tabellenspitze gesprungen. Die "Roten Teufel" gewannen das Hessenderby bei den Kassel Huskies mit 3:1, die Tore erzielten Stefan Reiter, Jerry Pollastrone und Jordan Hickmott, für Kassel traf Brett Cameron.