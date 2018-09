Der Wechsel im Doppelpack ist nun offiziell: Schwimmstar Marco Koch verlässt seinen Heimatverein DSW Darmstadt. Mit ihm wechselt auch EM-Medaillengewinnerin Reva Foos zur SG Frankfurt.

Nach seiner verpassten EM-Qualifikation sucht Brustschwimmer Marco Koch eine neue Herausforderung. Der Weltmeister von 2015 über 200 Meter baut seine Zelte bei seinem langjährigen Verein DSW Darmstadt ab und heuert ab sofort bei der SG Frankfurt an. "Für uns ist das eine sensationelle Sache, dass er künftig für uns schwimmt", sagte Frankfurts Sportdirektor Michael Ulmer am Dienstag dem hr-sport und bestätigte damit offiziell den Wechsel.

Bereits am Montag war durchgesickert, dass Koch (28) gemeinsam mit seiner vier Jahre jüngeren Freundin Reva Foos von Darmstadt nach Frankfurt wechselt. Dort gehen beide ab dem 15. September für ihren neuen Club an den Start. Foos hatte bei der zurückliegenden EM für Furore gesorgt und in Glasgow über die 4x200 Meter Gold mit der Mixed-Staffel und Bronze mit der Frauen-Staffel gewonnen.

"Athleten wurden nicht abgeworben"

Koch und Foos werden künftig dauerhaft am Stützpunkt des Hessischen Schwimmerverbands trainiert. Dort hören sie auf das Kommando von Landestrainerin Shila Sheth. Koch will in Frankfurt neu durchstarten, nachdem er zuletzt mit sportlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte.

Das Fernziel des 28-Jährigen lautet Olympia 2020 in Tokio. Unter seinem bisherigen Cheftrainer Alexander Kreisel in Darmstadt hatte er seine größten Erfolge gefeiert. "Uns ist wichtig zu betonen, dass der Wechsel absolut sauber über die Bühne gegangen ist und von unserer Seite keine Abwerbung beider Athleten stattgefunden hat", betonte Ulmer.