Es ist geschafft: Der SC Frankfurt 1880 hat seinen Titel als deutscher Rugbymeister erfolgreich verteidigt.

Jubel im Frankfurter Norden: Der SC Frankfurt 1880 hat seinen Titel als deutscher Meister im Rugby der Herren erfolgreich verteidigt. Die Hessen setzten sich im Finale der Rugby Bundesliga mit 29:17 gegen den TSV Handschuhsheim aus Heidelberg durch. Bereits zur Pause hatten der Frankfurter Traditionsverein mit 20:10 geführt und sich die Führung danach nicht mehr nehmen lassen.

Für die Hessen ist es der achte deutsche Meistertitel – und der zweite in Folge. Zuletzt gewannen die Frankfurter 2019 das Finale, ebenfalls gegen Handschuhsheim. In den zwei Folgejahren wurden aufgrund der Pandemie die Saisons nicht zu Ende gespielt. Nun also die Wiederauflage des Finals von 2019, das die Hessen erneut für sich entscheiden konnten.