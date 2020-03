So gehen die hessischen Teams mit der Corona-Pause um

Heimtraining und Co.

Die hessischen Sportteams befinden sich wegen der Corona-Pandemie in einer Zwangspause. Hier ein Überblick darüber, wie sich die Mannschaften fithalten.

Wegen des Coronavirus ruht der Spielbetrieb auch in den Profi-Ligen. Wir haben bei den hessischen Clubs nachgefragt, wie sie mit der Pause umgehen.

Die Liste wird ergänzt, sobald uns Informationen zu weiteren Teams vorliegen.

STAND 14. März 2020 // 18 Uhr

+++ FUSSBALL +++

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielbetrieb am Freitag vorerst eingestellt. Am Montag tagt die Mitgliederversammlung der Proficlubs und entscheidet über das weitere Vorgehen.

Eintracht Frankfurt

Bei der Eintracht ruht in der kommenden Woche der Trainingsbetrieb. Wegen der Corona-Pandemie bekommen die Spieler individuelle Trainingspläne und halten sich selbstständig im Austausch mit dem Trainerteam fit. Am kommenden Dienstag solle die gesamte Mannschaft einen Laktattest durchführen, das nächste Mannschaftstraining ist für den 23. März geplant. Die Spieler und Betreuer sollen zudem nicht reisen und sich in den eigenen Räumlichkeiten aufhalten.

SV Darmstadt 98

Die Lilien haben ihre Spieler am Samstagmittag ins "Homeoffice" geschickt. "Unsere Jungs haben heute Ihre Sachen sowie einige Trainingsgeräte abgeholt und sich vorerst verabschiedet", twitterte der Zweitligist. "Bis auf Weiteres trainieren alle Spieler mit individuellen Plänen, die sowohl Lauf- als auch Stabilisationsübungen beinhalten."

SV Wehen Wiesbaden

Am Wochenende und am Montag hat das Team frei, am Dienstag trifft sich die Mannschaft und es wird entschieden, wie es weitergeht. Der SVWW-Nachwuchs hat den Trainingsbetrieb auf dem Halberg bereits "bis auf Weiteres" eingestellt.

+++ HANDBALL +++

Die Handball-Saison ist aktuell unterbrochen. Sie soll - Stand jetzt - später im Jahr fortgesetzt werden.

MT Melsungen

Die MT Melsungen hat seine Mitarbeiter aus dem sportlichen und administrativen Bereich in eine Pause geschickt - bis einschließlich 29. März. Das Trainerteam hat für die Bundesliga-Mannschaft individuelle Pläne für das Heimtraining erstellt. "Unseren Spielern und Offiziellen sind Reisen - dazu zählen auch Heimfahrten der ausländischen Profis – nur mit Genehmigung der Clubleitung gestattet", meldete der Verein.

HSG Wetzlar

Die Spieler haben bis Montag frei. Am Dienstag trifft sich das Team zu einer Sitzung in der Geschäftsstelle, um die Auswirkungen der Spielpause zu besprechen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen. "Klar ist aber bereits heute, es wird nicht normal weitergehen können, da auch unsere Trainingshallen mittlerweile von der Stadt Wetzlar komplett gesperrt wurden", sagt HSG-Geschätsführer Björn Seipp. Die ausländischen Spieler, die die Länderspielpause für einen Kurztrip in die Heimat nutzen wollten, hätten ihre Flüge storniert.

Bad Wildungen Vipers

Die Einheiten im Mannschaftstraining werden bis Mitte der kommenden Woche schrittweise heruntergefahren, dann pausiert es für ein bis zwei Wochen. Die Spielerinnen werden mit individuellen Trainingsplänen versorgt. "Allerdings haben wir uns eine tägliche Neubewertung der Situation vorbehalten um jederzeit auf Veränderungen der Situation und Entscheidungen der Spielleitenden Stelle der Handball Bundesliga Frauen reagieren zu können", so der Verein. Den Spielerinnen und Teamverantwortlichen wird zudem empfohlen, vorerst nicht zu verreisen, vor allem nicht ins Ausland.