Ministerpräsident Boris Rhein hat finanzielle Hilfen für den hessischen Sport über eigenes Landesprogramm angekündigt.

Die Hessische Landesregierung will die Sportverbände und -vereine im Land in der aktuellen Energiekrise unterstützen. Dies kündigte Ministerpräsident Boris Rhein in seiner Rede vor dem Hauptausschuss des Landessportbundes Hessen in Frankfurt am Main an. Sportminister Peter Beuth und der Regierungschef überreichten vor Ort auch eine Förderung in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro für die Ausbildung von Hessens Trainern und Übungsleitern.

"Sport macht nicht nur Spaß und hält fit. Er verbindet die Menschen auch und ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unverzichtbar. Deshalb unterstützt und fördert die Landesregierung den Leistungs-, Breiten- und Behindertensport, wo immer es machbar und geboten ist. Gerade in der aktuellen Energiekrise ist es wichtig, dass der organisierte Sport für alle möglich und attraktiv bleibt", so Rhein.