Stadt Frankfurt will Multifunktionshalle am Waldstadion bauen

Für mehr als 270 Millionen Euro Stadt Frankfurt will Multifunktionshalle am Waldstadion bauen

Seit Jahren schon wünschen sich Frankfurts Sportvereine eine moderne Multifunktionsarena. Die sollte entweder am Flughafen oder am Kaiserlei an der Grenze zu Offenbach entstehen. Sportdezernent Mike Josef (SPD) brachte nun einen dritten Vorschlag ins Spiel.

Die Stadt Frankfurt hat einen weiteren Standort für die geplante Multifunktionshalle ins Spiel gebracht. Neben den bisher diskutierten Standorten am Kaiserlei-Kreisel zwischen Frankfurt und Offenbach und am Flughafen kommt ein Neubau nun auch am Waldstadion in Frage. Sport- und Planungsdezernent Mike Josef (SPD) stellte am Mittwoch eine Machbarkeitsstudie für das Areal vor.

Größter Vorteil dieses Standorts ist aus Sicht des Dezernenten, dass für dieses Areal bereits seit 2006 Baurecht besteht und dass das Gelände voll erschlossen ist. Damit könnte der Bau schneller realisiert werden, sagte Josef. Es sei aber zunächst eine politische Entscheidung nötig. Mit den Vereinen sei man im Gespräch.

Bis zu 13.500 Zuschauer

Die Stadt und diverse Sportvereine wünschen sich seit langem eine Multifunktionsarena, in der zum Beispiel Eishockey-, Basketball oder Volleyballspiele, aber auch Konzerte stattfinden können. Die Machbarkeitsstudie hält am Stadion eine Halle für 13.500 Zuschauer für realistisch. Der Komplex wäre größer als die SAP-Arena in Mannheim, aber kleiner als die Lanxess-Arena in Köln.

Gebaut werden könnte die Halle auf einem hufeisenförmigen Grundstück, auf dem es früher eine Radrennbahn gab und das heute als Parkplatz genutzt wird. Eine erste Kostenschätzung geht von 180 Millionen netto und 214 Millionen Euro brutto für die Halle aus und von insgesamt 230 Millionen Euro netto und 273 Millionen brutto für das Gesamtprojekt. Baubeginn könnte 2025 sein.