Der SV Wehen Wiesbaden hat am Sonntag den dritten Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski gewann bei der Bundesliga-Reserve von Borussia Dortmund mit 3:2 (1:1) und sprang damit in der Tabelle der 3. Liga vorbei am BVB auf Platz sieben. Der Abstand auf Relegationsrang drei beträgt aktuell fünf Punkte.