Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga seine Mini-Krise beendet und nach zwei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg eingefahren. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Markus Kauczinski gegen den Tabellendritten aus Saarbrücken mit 1:0 (0:0). Den Treffer des Tages erzielte dabei Gustaf Nilsson kurz nach dem Seitenwechsel (48.).